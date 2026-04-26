L’impossible neutralité de l’utilisateur de logiciels libres… Quelle belle illusion !

Ou comment chaque choix te transforme en hérétique pour quelqu’un, quoi que tu fasses… Il y a des mythes qui font sourire :
Le Père Noël. Les licornes. Les mises à jour Windows qui ne cassent rien – quoique c’est mon expérience ici – et puis il y a le plus drôle de tous : l’utilisateur de logiciels libres neutre.
Celui qui « ne veut pas de drama », qui « utilise ce qui marche », qui « ne prend pas parti ». Mais bien sûr. Et moi je suis Richard Matthew Stallman. Dans le libre, tu es coupable avant même d’avoir installé quoi que ce soit.
Tu crois que tu peux choisir une distribution sans déclencher une guerre civile ? Bienvenue dans le monde réel.
- Archlinux ? « Un snob qui croit que lire un wiki fait de lui un gourou. »
- Debian ? « Un ancêtre qui pense que la stabilité, c’est rester bloqué en 2020. »
- Gentoo ? « Un célibataire forcené qui compile pour oublier qu’il n’a presque plus de vie sociale. »
- Ubuntu ? « Un traître vendu à Canonical, l’Empire du Mal. »
- Fedora ? « Un agent double de Red Hat/IBM, prêt à sacrifier son chat pour un RPM propre. »
Tu n’as encore rien dit, rien fait, rien demandé. Pourtant, tu es déjà dans une case, et elle n’est jamais flatteuse. Le libre adore les guerres de tranchées. Il n’est rien sans cela.
Tu veux voir des adultes se comporter comme des enfants de 5 ans privés de dessert ? Prononce « systemd ». Tu vas assister à un spectacle fascinant : cris, larmes, citations de Lennart Poettering sorties de leur contexte, et un type qui jure qu’OpenRC « c’est l’avenir, vraiment ».
Et Wayland dans cette histoire ? C’est simple : pour certains, c’est la lumière divine, pour d’autres, c’est l’Antéchrist venu casser X11 juste pour le plaisir.
Et toi, pauvre naïf, tu voulais juste que ton écran arrête de clignoter. Il y a toujours un type pour dire :
« Moi je suis neutre, je prends ce qui marche. » Oui, mais bien sûr. Et moins de 24 heures après, il va nous expliquer que PulseAudio n’a jamais posé de problème.
Dans le libre, même ton choix d’éditeur de texte te condamne à être catégoriser :
- Vim ? « Un taliban du mode normal. »
- Emacs ? « Un membre d’une secte qui sacrifie des chèvres pour charger un fichier. »
- Nano ? « Un touriste qui n’a pas compris qu’il existe mieux depuis 30 ans. »
- Gedit ? « Un casual qui devrait retourner sous Windows. »
Tu peux dire que tu t’en fous, que tu veux juste écrire un fichier. On t’expliquera quand même que ton indifférence est une faute morale. La neutralité, un beau rêve au final… Parce que le libre repose sur un principe simple : si tu peux choisir, alors tu dois choisir. Et si tu dois choisir, tu dois assumer. Et si tu assumes, tu deviens une cible.
Le monde en dehors du logiciel libre te donne un menu imposé. Le libre te donne un buffet infini, pour te juger sur ce que tu as mis dans ton assiette.
Le logiciel libre ne te dit pas qui tu es. Il le clame haut et fort.
- Tu es puriste ? Tu vas hurler sur les licences.
- Tu es pragmatique ? Tu vas te faire traiter de vendu.
- Tu es curieux ? Tu vas casser ton système trois fois par semaine.
- Tu es fatigué ? Tu vas réinstaller.
- Tu es honnête ? Tu vas admettre que tu n’es pas neutre.
- Tu es malhonnête ? Tu vas prétendre l’être.
Dans tous les cas, tu es catalogué, disséqué, analysé, critiqué. La neutralité dans le logiciel libre, c’est comme un Windows sans redémarrage forcé : tout le monde en rêve, personne ne l’a jamais vue.
Alors autant arrêter de jouer les vierges effarouchées. Utiliser du libre, c’est choisir. Choisir, c’est cliver. Cliver, c’est vivre.
Et si ça te dérange, tu peux toujours (re)tourner sous macOS. Là-bas, au moins, personne ne te demande ton avis, juste une ponction régulière de tes livrets d’épargnes si tu en as.
11 réflexions sur « L’impossible neutralité de l’utilisateur de logiciels libres… Quelle belle illusion ! »
Formidable ! La tu étales vraiment tes talents d’écrivain et ton humour piquant !
Je ne devrai pas m’ennuyer un dimanche monotone.
Un peu tout ça à la fois …ou presque.
Ça se soigne?
Sinon il y’a l’option de n’en avoir rien à cirer de ce que pense les autres…. En général ça marche plutôt bien. Ce que tu décris je le vis par procuration roulant en voiture électrique 😅 La situation décrite ce superpose très bien…
Bah, on s’en bat les yakas de ça non?
Même à l’époque où j’ approvisionnais mon blog, j’ai toujours dit que la première des choses était que ça fonctionne. Maintenant, s’il y a des mecs qui veulent sous-exploiter leur(s) machines(e)s ou se retrouver avec un avion prêt au décollage ( j’ai essayé, par curiosité, nouveau avec ma RTX™ 3060 Ti… Pourtant pas la plus récente des cartes. J’ai crû que le PC partait en vacances..) . La limite entre ceux qui parlent et ceux qui testent (et en tirent les conclusions)
Faut laisser parler.
En attendant, ça fonctionne..
Et plutôt bien.
Le seul environnement où j’ai constaté que le 100% libre fonctionnait de façon optimum, c’est dans une vm ^^
Bonne semaine, je m’en vais de ce pas bosser sur les serveurs RedHat et dérivées qui me font gagner ma croûte et qui permettent , même aux réfractaires, d’accélérer les processus administratifs. Après, s’ils préfèrent le papier … ^^
Ca me fait halluciner de voir à quel point tu es en colere contre le monde du libre lol
Je ne comprend meme pas comment c est possible. Les exemples que tu donnes (choix didtrib, editeurs de textes…etc) sont sans interet et c est pareil dans tous les domaines donc rien de neuf sous le soleil.
Ensuite il y a deux trucs un peu differents : systemd et wayland. Cest deux trucs mettent en exergue des problemes fondamentaux pour le developpement en general donc c est logique qu il y ai des debats enflammés. Mais si ca te t interesse pas ou que tu ne voit meme pas où est le sujet faut juste pas lire les posts qui en parlent en fait….
En colère ? Non, juste déçu. J’ai poussé un peu le trait pour montrer que tout et n’importe quoi peuvent devenir des sujets de guerre. Systemd est détesté par les puristes de l’init qui se masturbent sur les principes unix qu’ils prétendent défendre. J’ai trop suivi la guerre systemd contre le reste du monde pour n’y voir que des disputes stériles ad nauseam.
Wayland ? Quand il sera possible de faire du dépannage à distance – comme le permet X11 – on aura fait de gros efforts. Ensuite, si on ne peut plus critiquer sans mettre une pointe d’humour et d’exagération, où allons-nous ?
Apparement, je suis un touriste snob bloqué en 2020, prêt à sacrifier son chat (heureusement, je n’en ai pas), je suis un vendu qui gueule sur les licences et casse son système 3 fois par semaine.
Bon et sinon, je suis pas neutre (je vois pas trop comment en ayant un minimum de boutieille on puisse prétendre l’être).
Sacré CV 🙂
La neutralité n’existe tout simplement pas, même pour la personne qui vient juste d’installer sa première distribution, ZorinOS étant à la mode en ce moment.
ca va si je suis sous Mint ?
Bonjour le monde
Pour ma part, je reste pragmatique, avec mes 60 balais bien tassés désormais, je dirais en substance, je n’en ai rien à cirer,bref, du moment que je peux faire fonctionne mon vieux matos correctement sans soucis; c’est la cas d’ailleurs et depuis pas mal d’années; je confirme rien à foutre de toutes leurs conneries de démarrage avec ou sans nouveautés, X11 ou wayland?bon quant wayland pourra faire tourner toutes les applications, on verra!!!!même si X11 est vieillissant, ben lui fonctionne toujours correctement sur tout le matos que j’ai testé, c’est vrai, on nous dit sans arrête qu’il est moins sécurisé que wayland; à voir? mais bon,il est vrai que gaspiller autant d’énergie pour des futilités, il y a longtemps que la lune aurait quitté son orbite comme dans une certaine série bien connut, et Fred oui tu as raison sur certain points, surtout sur le nombres incroyable de distros qui arrivent en permanence; pour qui? pour quoi et pourquoi???pas étonnant que certain sont près à ce balancer des bombes thermo sur la tronche,sachant en plus que plus de 80% de ces grosses daubes finiront au fond d’un trou d’oubliettes,désolé encore une référence cinématographique. Bon le débat pourrait s’éterniser donc moi j’en reste là; pour le moment!!!!!
Bonne soirée