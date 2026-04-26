L’impossible neutralité de l’utilisateur de logiciels libres… Quelle belle illusion !

Ou comment chaque choix te transforme en hérétique pour quelqu’un, quoi que tu fasses… Il y a des mythes qui font sourire :

Le Père Noël. Les licornes. Les mises à jour Windows qui ne cassent rien – quoique c’est mon expérience ici – et puis il y a le plus drôle de tous : l’utilisateur de logiciels libres neutre.

Celui qui « ne veut pas de drama », qui « utilise ce qui marche », qui « ne prend pas parti ». Mais bien sûr. Et moi je suis Richard Matthew Stallman. Dans le libre, tu es coupable avant même d’avoir installé quoi que ce soit.

Tu crois que tu peux choisir une distribution sans déclencher une guerre civile ? Bienvenue dans le monde réel.

Archlinux ? « Un snob qui croit que lire un wiki fait de lui un gourou. »

Debian ? « Un ancêtre qui pense que la stabilité, c’est rester bloqué en 2020. »

Gentoo ? « Un célibataire forcené qui compile pour oublier qu’il n’a presque plus de vie sociale. »

Ubuntu ? « Un traître vendu à Canonical, l’Empire du Mal. »

Fedora ? « Un agent double de Red Hat/IBM, prêt à sacrifier son chat pour un RPM propre. »

Tu n’as encore rien dit, rien fait, rien demandé. Pourtant, tu es déjà dans une case, et elle n’est jamais flatteuse. Le libre adore les guerres de tranchées. Il n’est rien sans cela.

Tu veux voir des adultes se comporter comme des enfants de 5 ans privés de dessert ? Prononce « systemd ». Tu vas assister à un spectacle fascinant : cris, larmes, citations de Lennart Poettering sorties de leur contexte, et un type qui jure qu’OpenRC « c’est l’avenir, vraiment ».

Et Wayland dans cette histoire ? C’est simple : pour certains, c’est la lumière divine, pour d’autres, c’est l’Antéchrist venu casser X11 juste pour le plaisir.

Et toi, pauvre naïf, tu voulais juste que ton écran arrête de clignoter. Il y a toujours un type pour dire :

« Moi je suis neutre, je prends ce qui marche. » Oui, mais bien sûr. Et moins de 24 heures après, il va nous expliquer que PulseAudio n’a jamais posé de problème.

Dans le libre, même ton choix d’éditeur de texte te condamne à être catégoriser :

Vim ? « Un taliban du mode normal. »

Emacs ? « Un membre d’une secte qui sacrifie des chèvres pour charger un fichier. »

Nano ? « Un touriste qui n’a pas compris qu’il existe mieux depuis 30 ans. »

Gedit ? « Un casual qui devrait retourner sous Windows. »

Tu peux dire que tu t’en fous, que tu veux juste écrire un fichier. On t’expliquera quand même que ton indifférence est une faute morale. La neutralité, un beau rêve au final… Parce que le libre repose sur un principe simple : si tu peux choisir, alors tu dois choisir. Et si tu dois choisir, tu dois assumer. Et si tu assumes, tu deviens une cible.

Le monde en dehors du logiciel libre te donne un menu imposé. Le libre te donne un buffet infini, pour te juger sur ce que tu as mis dans ton assiette.

Le logiciel libre ne te dit pas qui tu es. Il le clame haut et fort.

Tu es puriste ? Tu vas hurler sur les licences.

Tu es pragmatique ? Tu vas te faire traiter de vendu.

Tu es curieux ? Tu vas casser ton système trois fois par semaine.

Tu es fatigué ? Tu vas réinstaller.

Tu es honnête ? Tu vas admettre que tu n’es pas neutre.

Tu es malhonnête ? Tu vas prétendre l’être.

Dans tous les cas, tu es catalogué, disséqué, analysé, critiqué. La neutralité dans le logiciel libre, c’est comme un Windows sans redémarrage forcé : tout le monde en rêve, personne ne l’a jamais vue.

Alors autant arrêter de jouer les vierges effarouchées. Utiliser du libre, c’est choisir. Choisir, c’est cliver. Cliver, c’est vivre.

Et si ça te dérange, tu peux toujours (re)tourner sous macOS. Là-bas, au moins, personne ne te demande ton avis, juste une ponction régulière de tes livrets d’épargnes si tu en as.